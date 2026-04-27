Live TMW Atalanta, Palladino: "Abbiamo preso il primo gol che eravamo ancora dentro gli spogliatoi"

Un inizio shock quello che l'Atalanta ha subito in questo trentaquattresimo turno di campionato alla Unipol Domus. La Dea si è vista superare nei primi otto minuti ben 2-0 da parte del Cagliari, con le reti del giovanissimo Mendy. Nel corso del primo tempo Scamacca è però riuscito a pareggiare i conti ma nella ripresa Borrelli, su suggerimento di Folorunsho, ha rimesso in ginocchio gli orobici. Al triplice fischio gli uomini di Palladino hanno potuto solamente incassare una sconfitta pesante (e forse inaspettata) che lo stesso tecnico ha commentato durante la conferenza stampa post match.

Ore 20:37 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 21:06 Inizia la conferenza stampa.

Cosa sta succedendo alla sua Atalanta?

"Non so come sia possibile due sconfitte così. Oggi abbiamo preso gol che eravamo ancora nello spogliatoio. Siamo partiti male, abbiamo giocato sporco perché il Cagliari ci ha fatto giocare sporchi. Abbiamo commesso diverse imprecisioni, se poi aggiungiamo un ottimo Caprile e tante perdite di tempo da parte del Cagliari, questo è il risultato. Speravo in una reazione dei ragazzi, anche dopo la Lazio, e forse nel primo tempo ci siamo anche riusciti, ma è andata così. Dispiace".

Cosa è mancato oggi all'Atalanta?

"Scusate il termine, ma oggi è mancato davvero solo un po' di culo. Arriviamo tante volte vicini al gol ma non riusciamo a concretizzare. Oggi ho messo dentro tanta offensività ma non è servito. Non credo tanto nella sfortuna, ma credo che questo periodo un po' lo sia. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare per uscire da questo periodo un po' grigio".

Ore 21:10 Termina la conferenza stampa.