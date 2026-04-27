Ufficiale Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA

Dino Tommasi sostituisce Gianluca Rocchi nel ruolo di designatore degli arbitri per la CAN A e B fino al termine della stagione, dopo che l'ormai ex dirigente dei fischietti italiani si è autosospeso dal ruolo a seguito dell'apertura di un'indagine a suo carico presso la Procura di Milano.

Si legge, nella nota dell'Associazione Italiana Arbitri che comunica il cambio al vertice delle designazioni: "Dino Tommasi assume le funzioni precedentemente svolte da Gianluca Rocchi come Responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B). La nomina è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi nel pomeriggio".

E ancora, la nota ospita anche delle dichiarazioni di Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'AIA, a proposito della nomina ad interim di Tommasi: "Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia. Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando".