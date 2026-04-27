I pro riabbracciano la prima vincitrice della Coppa Italia: Vado in C dopo quasi 80 anni
Nella giornata di ieri il Vado ha conquistato la promozione in Serie C vincendo il Girone A di Serie D, interrompendo il digiuno fra i professionisti che mancava da quasi 80 anni. L'ultima apparizione del Vado in Serie C risale alla stagione 1947/48.
Un'assenza lunghissima per una squadra che di fatto è nella storia del calcio italiano. Nel 1922, infatti, i rossoblù entrarono nella leggenda vincendo la prima edizione della Coppa Italia. In finale superarono l’Udinese Calcio per 1-0, diventando il primo club ad alzare il trofeo che oggi rappresenta uno dei simboli del calcio nazionale.
Non è soltanto una promozione, quindi. È il ritorno fra i professionisti di una squadra che, oltre un secolo fa, scrisse la prima riga di una storia che continua ancora oggi.