Cagliari, Gaetano: "Grande prestazione. Questo è il ruolo che mi piace di più"

“Ci aspettavamo questo tipo di partita. Secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo, peccato per quel calo che ha consentito all’Atalanta di tornare negli spogliatoi sul 2-2. Per fortuna abbiamo ritrovato immediatamente il vantaggio conquistando una vittoria molto importante. Il mio ruolo? E’ stato bravo il mister a valorizzare le mie caratteristiche. Venivo da un infortunio, mi serviva tempo per mettere benzina nelle gambe e ho esordito contro la Juventus. Non propriamente una gara facile.

E’ stato sempre quello che ho voluto fare. Io preferisco essere nel vivo del gioco, toccare tanti palloni. Sto migliorando, occorre una struttura importante per svolgere un ruolo che richiede corsa e sacrificio in fase difensiva. Anche a Napoli in alcuni momenti mi hanno chiesto questo tipo di compiti". Questa l'analisi di Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ai microfoni di DAZN.