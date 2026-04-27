Milan, continua il periodo no di Rafael Leao. Lui intanto sparisce da Instagram

Rafael Leao non sta vivendo un momento molto semplice. L'attaccante del Milan quest'anno è stato impiegato da Massimiliano Allegri nel ruolo di centravanti e le sue prestazioni sono state altalenanti, soprattutto nell'ultimo periodo. Nessuno gli ha mai risparmiato critiche e così il portoghese ha deciso di sospendere momentaneamente il suo account Instagram, che spesso aveva utilizzato per mandare messaggi ai tifosi. Risulta invece ancora attivo su X.

Leao non è nuovo ad alti e bassi, ma con il Mondiale all'orizzonte è chiaro che, qualora dovesse arrivare un'offerta congrua al suo valore, questa volta il Diavolo potrebbe aprire a una cessione. Tare non vuole sicuramente regalarlo, ma sa che per il calcio di Allegri probabilmente le caratteristiche della punta centrale devono essere altre e così valuta tutte le ipotesi.

Il classe '99 in carriera vanta 288 presenze e 80 gol con il Milan, 26 incontri e 8 reti con il Lille, 5 match e 2 centri con lo Sporting CP e 12 apparizioni e 7 gol con la seconda squadra dei lusitani. Inoltre ha preso parte a 43 partite con il Portogallo, segnando 5 reti. Nel suo palmares annovera una Nations League, uno scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa di Lega portoghese e un Europeo conquistato con l'Under 17.