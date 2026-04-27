TMW Radio Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti

Dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi da designatore degli arbitri di A e B, a seguito dell'inchiesta della Procura di Milano che lo ha accusato di concorso in frode sportiva, spuntano nuovi indagati. E ci si chiede cosa accadrà ora. Ecco cosa ne pensano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' sorprendente, siamo all'alba di un procedimento penale e sappiamo che Rocchi è stato indagato per frode sportiva. Da una parte il pm, dall'altra il diritto di Rocchi di difendere la sua non colpevolezza. Ora vedremo cosa accadrà. Non bisogna schierarsi e aspettare lo svolgimento dei fatti. Non sappiamo ancora nulla, si scrive ed escono fuori notizie non so come e perché. Indagato non significa nulla, ma per la gente è già colpevole. Invece bisogna sospendere il giudizio. E' una cosa talmente delicata che bisogna attendere".

Massimo Bonanni: "Posso dire soltanto che mi dispiace moltissimo e capisco Rocchi quando dice che si difenderà come uomo. Anche io sono passato per il Calcioscommesse e per uscirne pulito ci ho messo tanti anni. Anche se vieni assolto, vieni associato poi a una cosa in cui non hai mai partecipato. In Italia si associa l'indagato al colpevole. Spero per Rocchi che, se è innocente, ne esca bene, altrimenti se ha sbagliato è giusto che paghi".

Daniele Garbo: "Difficile esprimere un giudizio motivato, è una situazione ancora tutta da chiarire. Mi sembra poca roba quello uscito per ora, ma dico una cosa: credo ci sia una guerra tra bande all'interno dell'AIA. E trovo che non si causale che la vicenda esca a tre giorni dalla sentenza definitiva sulla squalifica di Zappi".

Enrico Lubrano: "Parliamo di informazioni al momento, tutte da accertare. Che possa diventare in astratto una nuova Calciopoli sì, ma poi dovremo misurarci in concreto a breve con le prime verifiche su queste condotte e la loro sussistenza".

Claudio Gavillucci: "Quello che ho denunciato tanti anni fa e continuo a dire è che il sistema dovrebbe essere messo sotto processo. Oggi, come ieri, il sistema deve essere indipendente tecnicamente ed economicamente. Si dice vogliano staccare gli arbitri di Serie A dall'AIA per creare una società di servizi gestita dalle leghe e non dovrebbe essere così. Al di là degli sviluppi processuali, questo sia un momento di riflessione. E' una pagina nera del calcio, speriamo però che non sia così. C'è necessità di creare una distanza di sicurezza tra i giudici e chi si deve giudicare, non si può stare nello stesso palazzo".

Daniele Minelli: "Le valutazioni interni e le selezioni sono quelle che hanno portato alla situazione attuale. Non è il problema di un singolo ma generale e se non lo si risolve, si andrà sempre peggio. Ora tutti avranno la possibilità di giustificare tutto, detto questo non è una buona cosa per l'AIA. Ora c'è bisogno di chiarezza e capire cosa succede. Se hanno fatto partire una cosa del genere, vedremo. Dobbiamo capire se ci saranno chiarimenti su una situazione non piacevole. Siamo ai minimo storici come credibilità. Mi auguro che sia arrivato il momento, che sia un anno zero".