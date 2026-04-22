Il Milan spinge per Goretzka a parametro zero: segnali incoraggianti per il tedesco

Il Milan continua a spingere per arrivare a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è in scadenza con il Bayern Monaco e, salvo sorprese, non rinnoverà il contratto, preparandosi così a lasciare la Baviera dopo oltre otto anni. In casa rossonera il classe 1995 è considerato il profilo ideale per alzare il livello del centrocampo.

L’opportunità di ingaggiare Goretzka a parametro zero ha attirato l’attenzione di diversi club, ma al momento il Milan appare in vantaggio sulla concorrenza. La trattativa richiederà comunque cautela, anche se i segnali che filtrano sono positivi. Un eventuale arrivo del tedesco rappresenterebbe inoltre un indizio incoraggiante in chiave futura per Massimiliano Allegri, che ha chiesto rinforzi mirati anche in vista della prossima stagione. L’allenatore toscano, tra l’altro, aveva già sondato il giocatore ai tempi della Juventus, con i bianconeri che negli anni hanno più volte effettuato dei sondaggi sul centrocampista. Lo riporta Sky