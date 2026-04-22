TMW News Inter, il sogno campionato e coppa. Torino, i piani per il futuro

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sulla Coppa Italia dopo la vittoria in rimonta di ieri sera a San Siro da parte dell'Inter con il Como. I nerazzurri sono così approdati alla finale di questa competizione e sognano ora di vincere campionato e coppa. Per Il Como c'è tanta delusione ma c'è anche l'orgoglio di essere arrivati ad un passo dalla finale. Durante il programma poi vi proporremo una serie di interviste tra cui quelle ad Orsolini e al ds del Torino Gianluca Petrachi.

La gioia di Chivu

"Questo è il bello dell'Inter, spesso ha regalato emozioni forti con imprese che in altri posti forse non riescono a fare", ha detto il tecnico dei nerazzurri in riferimento al successo di ieri sera. "Il segreto? Il gruppo, l'unità della società che ci ha sostenuti dall'inizio, i tifosi e il grande lavoro fatto da parte di tutti per arrivare fino in fondo. Sono anni che sono protagonisti e lo fanno vedere sempre per essere competitivi. Non hanno mai mollato e non abbiamo raggiunto ancora niente. Abbiamo la possibilità di raggiungere due obiettivi".

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