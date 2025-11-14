Il Napoli non è l'unica italiana su Mainoo: per gennaio ci pensa anche un'altra big

Si avvicina un gennaio che potrebbe rivelarsi decisivo per la Lazio, non solo sul piano tecnico ma anche su quello strategico. Il club biancoceleste è in attesa di conoscere i margini operativi imposti dalle norme economiche: possibile mercato a saldo zero, con cessioni necessarie per finanziare nuovi innesti, oppure via libera a operazioni più ampie. Nel frattempo, però, la dirigenza non resta ferma e continua a scandagliare il panorama internazionale alla ricerca delle opportunità migliori.

L’ultimo nome finito sul taccuino arriva dall’Inghilterra, è già finito nella lista di un'altra big italiana come il Napoli ed è quello di Kobbie Mainoo, talentuoso centrocampista del Manchester United classe 2005. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato britannico Ben Jacobs, la Lazio avrebbe già chiesto informazioni per un prestito con eventuale diritto di riscatto, formula che permetterebbe ai biancocelesti di inserirsi in un’operazione potenzialmente vantaggiosa senza forzare i propri equilibri economici.

Mainoo, impiegato con estrema parsimonia da Amorim in questa prima parte di stagione, starebbe valutando l’addio temporaneo per trovare più minuti e continuità. Una volontà chiara, che però si scontra con la posizione dello United: il club lo considera un elemento di prospettiva su cui investire anche in futuro, e ne autorizzerà la partenza solo a fronte dell’arrivo di un sostituto. La Lazio osserva e aspetta, consapevole che sul ragazzo c’è l’interesse di diverse società europee. La concorrenza è serrata, ma i biancocelesti vogliono farsi trovare pronti qualora si aprisse uno spiraglio. Gennaio si avvicina, e a Formello si lavora per cogliere ogni opportunità.