Il Napoli rimonta e supera il Chelsea: Vergara e Hojlund valgono il 2-1 a fine primo tempo

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio contro il Chelsea: Blues avanti con Enzo Fernandez su rigore, poi Vergara e Hojlund ribaltano il risultato.

Chelsea avanti di rigore

Conte si presenta alla sfida senza ben 11 calciatori e con soli tre giocatori di movimento (più due Primavera e due portieri) in panchina. Rosenior invece ha tutti a disposizione, ma Palmer va in panchina poiché non al meglio. L'approccio del Napoli, comunque, è quello giusto: con personalità. Ma il Chelsea, con l'enorme qualità che ha, dà la sensazione di poter far male negli spazi. Invece fa male su calcio di rigore, fischiato per un fallo di mano di Juan Jesus su un calcio di punizione dal limite. Dal dischetto va Enzo Fernandez, glaciale dinanzi a Meret: il portiere intuisce, sfiora il pallone ma non evita lo 0-1. E' il 18', c'è una vita avanti e infatti il Maradona, invece di raggelarsi, prova a spingere i suoi, come aveva chiesto Conte alla vigilia.

Vergara, una prima volta pazzesca

La reazione, infatti, arriva immediata. Olivera ha subito una grande occasione, ma da buona posizione non riesce a calciare bene. Di Lorenzo si incunea in area di rigore e da due passi calcia col destro, anche se defilato: para coi piedi Sanchez. Al 33', poi, ci pensa l'ultimo 'scoperto' da Conte, il ragazzo del vivaio: Antonio Vergara. Il prodotto del settore giovanile azzurro si regala il primo gol in Champions League (e con la prima squadra del Napoli) e regala l'1-1 contro il Chelsea con una giocata pazzesca: ruleta a superare l'avversario e sinistro all'angolino che non dà scampo a Sanchez.

Il graffio di Hojlund

Il Chelsea è tutt'altro che preciso. Già prima dell'1-1, ma dopo il pari anche di più. Soprattutto in difesa c'è tanta confusione. E il Napoli continua ad approfittarne. Ancora Vergara, su sponda di McTominay, dai sedici metri spara fuori. Ma quattro minuti dopo, al 43', la rete che ribalta il risultato arriva dal mancino di Hojlund: Elmas manda Olivera sulla fascia, cross basso dell'uruguaiano, taglio e sinistro vincente del Manchester United, palo-gol per il 2-1. Nel finale c'è il tempo giusto per un colpo di testa di Joao Pedro alto. Il primo tempo si chiude col Napoli in vantaggio, tra gli applausi scroscianti del Maradona.