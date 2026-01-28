Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"

“Buon compleanno, Dusan”. Nulla di troppo strano, di per sé: oggi Dusan Vlahovic compie 26 anni e la Juventus ha voluto fare gli auguri sui social al centravanti serbo, in scadenza di contratto al termine della stagione. In tempi di mercato, e con il futuro in bilico, il post e il successivo video bastano però a scatenare tante diverse reazioni da parte dei tifosi bianconeri.

Nei commenti c’è chi si unisce amorevolmente agli auguri, chi ironizza sul video (“Sembra un video di addio”), chi si augura che torni presto in campo e chi si chiedere addirittura chi sia (ironicamente), o - meno ironicamente - perché non vada almeno a vedere le partite dei compagni dalla tribuna.

E poi c’è anche chi, sempre nei commenti, fa notare la scelta del club bianconero: oggi compie gli anni, 48, anche Gianluigi Buffon, ex capitano della Juve e attualmente capo delegazione della Nazionale italiana di calcio. Per ora, silenzio social: nessun retropensiero, non è più un tesserato bianconero, ma qualcuno osserva che “fare gli auguri a Vlahovic prima che a Buffon è criminale”.