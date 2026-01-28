Ufficiale Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea

Attenzione a Raheem Sterling (31 anni) e alla possibilità che il rapido esterno d'attacco anglo-giamaicano venga a giocare nella nostra Serie A a partire da questo mese di gennaio. Sì, perché è stata ora ufficializzata la sua risoluzione di contratto con il Chelsea.

Si legge dai canali del Chelsea, in una nota ufficiale: "Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo con la società, concludendo così tre anni e mezzo da nostro giocatore, avendo firmato nell'estate del 2022, quando si è trasferito dal Manchester City. Ringraziamo Raheem per il suo contributo da calciatore del Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima tappa della sua carriera".

Sterling è un calciatore che ha vissuto praticamente tutte le più grandi realtà della Premier League, essendo partito con il Liverpool per poi passare nel 2015 al Manchester City per oltre 60 milioni di euro. Dopo 7 anni all'Etihad, il classe '94 si è trasferito al Chelsea per 56 milioni, trascorrendo la scorsa stagione in prestito all'Arsenal. Quindi il ritorno con i Blues per pochi mesi, prima della risoluzione del contratto.