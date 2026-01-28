Monaco e Juventus forse preferivano non giocare: al Louis II succede poco e nulla, 0-0

Nessun gol e poche emozioni allo stadio Louis II, Monaco e Juventus si annullano sullo 0-0 nella partita valevole per l'8^ e ultima giornata della Fase campionato di Champions League.

Spalletti sorprende un po' rispetto alle indicazioni della vigilia, rinunciando ad alcuni grandi protagonisti: su tutti Yildiz, ma cominciano in panchina anche Locatelli, Cambiaso e David. Subito un brivido lungo la schiena di Spalletti, quando dopo neanche un minuto Perin spalanca la porta ad Akliouche con un rinvio sbagliato, per fortuna dei bianconeri l'occasione viene malamente sprecata. Dopo un quarto d'ora possibile 1-0 dei padroni di casa, ma il gol di Balogun viene immediatamente annullato per un evidente fallo su Kalulu. Lo spavento accende la Juventus e si prende il pallino del gioco, ma senza riuscire a imprimere ritmo e occasioni da gol alla partita. L'unico ad affacciarsi in avanti in maniera pericolosa è Openda, che però strozza troppo la conclusione dopo una buona discesa. Prima dell'intervallo, calcia due volte in porta Vanderson, che trova però Perin pronto in entrambe le occasioni. Al 45' è 0-0.

Quanto visto nel primo tempo non soddisfa Spalletti, che al rientro in campo opera già un doppio cambio, interrompendo quindi il riposo di Yildiz dopo 45 minuti. Nelle idee del tecnico bianconero, sono le mosse per far cambiare volto alla partita, ma in realtà non sarà così. Il Monaco anzi, rispetto alla prima fase del match, riesce a tenere il pallone con maggior continuità, offuscando senza troppi affanni le velleità offensive della Signora. A lungo calciano in porta solo i padroni di casa, che però facendolo da molto lontano non fanno male a Perin. Il portiere della Juve ha gioco facile su Caio Henrique, così come sulla punizione di Teze da ottima zolla nel finale. Più passa il tempo, meno succede di interessante al Louis II: il risultato di questa equazione non può che essere lo stesso 0-0 che emerge tra Monaco e Juventus al triplice fischio. E per i bianconeri arriva la conferma: il percorso Champions proseguirà ai playoff.

