Ufficiale Rinforzo d'esperienza per la difesa del Livorno: tesserato il centrale Camporese

Svincolato dopo l’esperienza semestrale con il Milan Futuro nella passata stagione, 17 presenze e due reti, per Michele Camporese è arrivato il momento di tornare in campo. L’esperto centrale – 18 gare in Serie A, 273 presenze in Serie B e 17 in Serie C – è infatti un nuovo giocatore del Livorno come annuncia lo stesso club labronico:

"Michele Camporese è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!

Difensore centrale cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, gioca le sue prime stagioni da professionista in A con la maglia viola per poi mettere in curriculum oltre 250 presenze in Serie B con le maglie, tra le tante, di Pordenone, Foggia, Cosenza e Benevento con cui conquista la promozione in Serie A. La scorsa stagione era al Milan Futuro come "fuori quota", arriva a Livorno da svincolato".