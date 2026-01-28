Spezia, Donadoni avrà il suo centravanti: arriva l'ok del Sassuolo per Skjellerup

Lo Spezia e Roberto Donadoni avranno a breve quel centravanti che cercano da inizio mercato. Il Sassuolo infatti ha dato il via libera al trasferimento di quel Laurs Skjellerup che ha grande voglia di riscatto dopo un anno molto sfortunato in neroverde, dove era arrivato lo scorso gennaio, fra un infortunio subito poco dopo il suo sbarco in Italia e una prima parte di stagione ai margini della formazione di Fabio Grosso.

Come riferisce Sassuolonews.net gli emiliani hanno infatti dato l’ok al trasferimento del centravanti danese che sarà sostituito in neroverde proprio da quel M’Bala Nzola, che è in procinto di lasciare il Pisa dopo aver rotto con mister Gilardino, che rappresentava un sogno proprio per il club ligure. Grosso inoltre ha deciso di dare fiducia a quel Luca Moro che nell’ultima uscita ha convinto giocando da titolare al posto di Pinamonti.

Per il classe 2002 ci sarà dunque l’occasione di mettersi alle spalle gli ultimi mesi e provare a mostrare le sue qualità con la maglia dello Spezia cercando di contribuire alla salvezza degli Aquilotti dove approderà a titolo temporaneo.