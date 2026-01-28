TMW Anche la Juve Stabia piomba su Ambrosino del Napoli. Sarà sfida a Cesena e Avellino

Dopo che il Venezia, che aveva trovato l’accordo per il suo arrivo prima che il calciatore venisse bloccato da Antonio Conte, ha mollato la presa su Giuseppe Ambrosino, sull’attaccante in uscita dal Napoli sono piombate diverse altre squadre di Serie B.

Il Cesena infatti ha messo il classe 2003 nel mirino per sostituire eventualmente quel Jalen Blesa che ha ricevuto un’offerta dal Philadelphia Union, club che milita in MLS, che però ancora non ha l’accordo con il club romagnolo. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com nelle ultime ore però sarebbe la Juve Stabia a pressare il giocatore e il Napoli, con cui ha trovato un’intesa sulla base del prestito secco, per avere Ambrosino come rinforzo offensivo. Manca però l’accordo con il giocatore che sta valutando tutte le proposta sul piatto.

Sull’ex calciatore di Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone – 10 reti in 83 presenze in Serie B – ci sarebbe inoltre anche un altro club campano come l’Avellino.