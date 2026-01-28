Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
Il Como tiene il fiato sospeso per le condizioni di Anastasios Douvikas, centravanti da doppia cifra fino a qui in questa stagione con il club lariano e uscito dal terreno di gioco del Franchi per infortunio.
Come raccolto dalla redazione di TMW, prime impressioni ricavate subito dopo la fine della partita, quello rimediato da Douvikas sembra essere un infortunio di tipo traumatico, nella zona della caviglia, che si è piegata nell'impatto. Stando alla primissima diagnosi, insomma, dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia.
Per Douvikas, voto 6 nelle pagelle di TMW di Fiorentina-Como 1-3. Con la seguente motivazione: "Entra nell'azione del gol, incornando di testa un pallone che si stampa sul palo e poi viene ribadito in rete da Sergi Roberto. Gara sfortunata per lui, out per infortunio dopo neanche mezz'ora".
