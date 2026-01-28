TMW Genoa, Amorim è arrivato in città: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto

Il Genoa è pronto a piazzare un colpo a centrocampo. Dopo il blitz in Portogallo da parte del Chief of Football Diego Lopez, il club rossoblù ha perfezionato l'acquisto di Alexsandro Amorim, classe 2005 di proprietà dell'Alverca. Un innesto che porterà fosforo in mezzo al campo, un giocatore che nella prima parte di stagione ha realizzato due reti nelle 21 occasioni in cui è stato chiamato in causa fra campionato, Coppa di Portogallo e Coppa di Lega.

Visite mediche in corso a Genova

Amorim è arrivato nelle scorse ore nel capoluogo ligure e ha appena iniziato le visite mediche di rito con la formazione rossoblù alla "Casa della Salute" nel ponente cittadino. Una volta ultimati gli accertamenti clinici di rito, ci sarà la firma sul contratto e successivamente potrebbe già volare a Roma dove la squadra di Daniele De Rossi sta preparando la sfida di venerdì contro la Lazio all'Acqua Acetosa.

I dettagli dell'operazione

Un'operazione dicevamo formalizzata nelle scorse ore con Amorim che andrà a rifondare il pacchetto di mediana del Grifone. Il club di Villa Rostan lo ha acquistato a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro fra parte fissa (8 milioni) e bonus (2 milioni),