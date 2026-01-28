Sarà il Potenza a sfidare il Latina in Coppa Italia Serie C: Ternana ko ai calci di rigore
Sarà il Potenza a sfidare il Latina nella finale di Coppa Italia Serie C. La squadra rossoblù, nonostante l’1-0 dell’andata, si fa trascinare dalla Ternana prima ai tempi supplementari – merito del gol di McJannet a inizio ripresa – e poi ai calci di rigore. Dal dischetto la formazione di casa è più precisa fallendo solo il tiro d’apertura con D’Auria, per gli umbri arrivano invece due errori di fila nei primi due calci di rigore tirati da Meccariello e Dubickas, entrambi parati da Cucchietti che diventa l’eroe della serata.
COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA
GARE DI RITORNO
Mercoledì 28 gennaio 2026
SEMIFINALE B
Latina - Renate 2-1
7' Dutu (L), 42' Bonetti (R), 71' Parigi (L)
SEMIFINALE A
Potenza - Ternana 4-3 dcr (0-1 nei tempi supplementari)
50’ McJannet
GARE DI ANDATA
Semifinale A
Ternana-Potenza 0-1
58' Murano
Semifinale B
Renate-Latina 1-1
59’ Hergheligiu (L), 74’ Chezzi (R)