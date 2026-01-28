Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Chelsea, ultimo incontro della League Phase di Champions League:

Ancora una partita con gli uomini contati, contro un avversario forte...

"Una partita tosta, siamo sempre noi… Questo ci fa sorridere. Una partita importante con un avversario forte e abituato a queste partite, speriamo di fare bene".

Sterling intanto ha risolto il contratto nelle scorse ore proprio col Chelsea…

"Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti".

Alisson Santos dello Sporting è un giocatore che vi piace?

"E' un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E' un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, parlarne adesso è irrispettoso perché si sta giocando l'accesso alle prime 8 di Champions. Vediamo poi cosa succederà nei prossimi giorni".