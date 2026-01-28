Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, lo struggente addio di Dagasso: "Realizzato un sogno. Ci rincontreremo, è una promessa"

Tommaso Maschio
Oggi alle 21:46Serie B
Tommaso Maschio

"Cara Pescara, purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Ho indossato per la prima volta questa maglia quando avevo 5 anni e la tolgo adesso che ne ho 21, dopo aver realizzato il sogno di ogni bambino che comincia a giocare nella squadra della propria città". Inizia così il post con cui il centrocampista Matteo Dagasso ha voluto salutare la piazza abruzzese dove è nato e cresciuto dopo aver firmato con il Venezia.

"Non avrei mai pensato di andare via così, ma la vita a volte ti mette davanti a delle scelte e questa è stata sicuramente una di quelle più difficili da prendere. - si legge ancora nel post - Porterò via con me ogni momento di questi anni: l’esordio, il primo gol, la cavalcata dei play-off, la prima volta in nazionale, ma soprattutto le emozioni che ho provato ogni volta che sono sceso in campo. Ci tenevo a ringraziare società, magazzinieri, dottori, fisioterapisti e tutte le persone che ho incontrato in questi anni che lavorano per il bene del Pescara . Un grazie speciale ai miei compagni che mi hanno accolto dalla primavera facendomi sentire sempre a mio agio e aiutandomi nei momenti di difficoltà.

Ed infine alla Gente di Pescara: spero di avervi lasciato la metà di quello che avete lasciato in me. Le nostre strade si rincontreranno, quelle 99 presenze supereranno le 100… è una promessa. Pescara è e sarà sempre casa mia".

