Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato

Tanti ed interessantissimi spunti di mercato nei prepartita delle squadre impegnate nell'ultima giornata della League Phase di Champions League. Con protagonisti i dirigenti di Juventus, Inter, Napoli ed Atalanta. Di seguito tutti gli interventi relativi alle trattative di calciomercato:

Giorgio Chiellini della Juventus:

In Kolo Muani c'è grande convinzione di tornare alla Juve anche in prestito: quante possibilità ci sono?

"Il Tottenham gioca stasera, non è il caso di parlarne. Kolo qui ha fatto bene, ma non è un giocatore della Juventus. Tutti vorremo migliorare la squadra, vedremo nei prossimi due/tre giorni".

Giuseppe Marotta dell'Inter:

Si aspetta il finale della partita del PSV per Perisic?

"Ci sono due considerazioni da fare, la prima è che non siamo in emergenza e la seconda è che poi vogliamo rafforzare la rosa, non è facile trovare giocatori che si possono inserire. Non c'è preclusione in termini di investimenti ma dobbiamo trovare i giocatori. Vediamo cosa succederà ma sottolineo che il gruppo risponde appieno agli obiettivi".

Diaby può essere la sorpresa?

"Non nascondo che ci sia questa ipotesi ma è remota perché è importante per la squadra di appartenenza. Direi che le percentuali sono minime ma affrontiamo tutto con tranquillità".

Giovanni Manna del Napoli:

Sterling intanto ha risolto il contratto nelle scorse ore proprio col Chelsea…

"Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti".

Alisson Santos dello Sporting è un giocatore che vi piace?

"E' un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E' un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, parlarne adesso è irrispettoso perché si sta giocando l'accesso alle prime 8 di Champions. Vediamo poi cosa succederà nei prossimi giorni".