Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato
Tanti ed interessantissimi spunti di mercato nei prepartita delle squadre impegnate nell'ultima giornata della League Phase di Champions League. Con protagonisti i dirigenti di Juventus, Inter, Napoli ed Atalanta. Di seguito tutti gli interventi relativi alle trattative di calciomercato:
Giorgio Chiellini della Juventus:
In Kolo Muani c'è grande convinzione di tornare alla Juve anche in prestito: quante possibilità ci sono?
"Il Tottenham gioca stasera, non è il caso di parlarne. Kolo qui ha fatto bene, ma non è un giocatore della Juventus. Tutti vorremo migliorare la squadra, vedremo nei prossimi due/tre giorni".
Giuseppe Marotta dell'Inter:
Si aspetta il finale della partita del PSV per Perisic?
"Ci sono due considerazioni da fare, la prima è che non siamo in emergenza e la seconda è che poi vogliamo rafforzare la rosa, non è facile trovare giocatori che si possono inserire. Non c'è preclusione in termini di investimenti ma dobbiamo trovare i giocatori. Vediamo cosa succederà ma sottolineo che il gruppo risponde appieno agli obiettivi".
Diaby può essere la sorpresa?
"Non nascondo che ci sia questa ipotesi ma è remota perché è importante per la squadra di appartenenza. Direi che le percentuali sono minime ma affrontiamo tutto con tranquillità".
Giovanni Manna del Napoli:
Sterling intanto ha risolto il contratto nelle scorse ore proprio col Chelsea…
"Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti".
Alisson Santos dello Sporting è un giocatore che vi piace?
"E' un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E' un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, parlarne adesso è irrispettoso perché si sta giocando l'accesso alle prime 8 di Champions. Vediamo poi cosa succederà nei prossimi giorni".
Luca Percassi dell'Atalanta:
Due settimane fa, quando è arrivato Raspadori, molti associarono il suo acquisto a un'eventuale partenza di Lookman. Si sente di escludere che se ne andrà? Ci rimarrà fino a fine stagione?
"L'arrivo di Raspadori è stata un'opportunità di mercato che non presupponeva l'uscita di Lookman. Noi siamo contenti che Giacomo abbia scelto l'Atalanta, è un giocatore importante. Lo è altrettanto Ademola che stasera torna a essere titolare e deve continuare a far bene".