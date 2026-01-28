Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Lazio Maldini

Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

NOME: Daniel Maldini
NATO A: Milano, il 11/10/2001
RUOLO: centrocampista
SQUADRA: Lazio

Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Il fantasista milanese si trasferisce in prestito oneroso dall'Atalanta, con un riscatto fissato a 14 milioni di euro.

Si tratta della sesta maglia vestita nella massima serie italiana dal classe 2001, un giocatore dall'indiscusso talento, non per niente nel 2021 è stato inserito dalla UEFA come uno dei migliori giovani più promettenti, ma finora non è mai riuscito ad esplodere in maniera definitiva.

Prodotto delle giovanili del Milan ha esordito nel 2020 in massima serie, ed è rimasto in prima squadra per tre stagioni, contribuendo a stabilire diversi record e proseguendo la storia unica al mondo della famiglia Maldini in maglia rossonera, come le 1000 presenze in Serie A suddivise tra il nonno Cesare e il padre Paolo, e come i suoi illustri predecessori riuscirà a vincere lo Scudetto nel 2022.

Chiuso nel Milan viene girato in prestito per fare esperienza: nel 2022-2023 allo Spezia disputa una buona prima annata lontano da Milanello, realizzando 3 gol in 20 presenze, ma la successiva parentesi semestrale ad Empoli, non sarà positiva perciò a gennaio arriva una nuova tappa, il Monza, società in cui trova fiducia e segna 4 gol e 1 assist in 11 presenze. Al termine della stagione viene acquistato a titolo definitivo dai brianzoli e dopo altri 3 gol e 1 assist in 20 presenze, arriva la chiamata dell'Atalanta, in cui trova spazio nel finale di stagione e mette a referto altri 3 gol, ciò nonostante ha giocato pochissimo con entrambi gli allenatori atalantini quest'anno. Vanta 6 presenze in Nazionale, primo giocatore italiano ad esordire dopo il padre e il nonno.

Il consiglio al fantacalcio: la crescita di Maldini non è andata come sperato in questi ultimi due anni. Il Monza sembrava l'ambiente giusto per crescere con meno pressioni rispetto al Milan, ma diversi problemi fisici e il passaggio all'Atalanta, dove la concorrenza è altissima in attacco, non hanno consentito al calciatore di consacrarsi ed esplodere in maniera definitiva. Anche la Lazio di oggi non sembra un ambiente idilliaco per fare il salto di qualità, ma di certo avrà più minutaggio rispetto a quanto ne aveva a Bergamo. Può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco su entrambe le fasce, ma come ala sinistra c'è il capitano Zaccagni, elemento determinante per la squadra. Potrebbe giocare sulla destra dove Cancellieri e Isaksen non stanno dando sufficienti garanzie, o dare la possibilità al tecnico di cambiare sistema e passare eventualmente al 4-2-3-1. Consigliamo di tenerlo in rosa in un reparto coperto da altri titolari, ma tenete in considerazione le vostre esigenze e gli svincolati nella vostra lega.

