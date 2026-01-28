Latina in finale di Coppa Italia Serie C, Volpe: "Traguardo prestigioso. Ma serve migliorare"

“Abbiamo vinto una partita con il cuore e dobbiamo essere tutti molto felici per aver raggiunto un traguardo prestigioso come la finale di Coppa Italia Serie C”. Il tecnico del Latina Gennaro Volpe dopo il successo sul Renate parla così del raggiungimento di una finale, dove affronterà il Potenza, che arriva a distanza di 13 anni dall’ultima volta: “Ho visto una squadra viva, che non ha mai smesso di lottare e questo è l’aspetto più importante anche se non siamo ancora al livello che vogliamo, ma i segnali sono incoraggianti”.

“Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, contro un avversario organizzato. I ragazzi sono rimasti compatti e hanno interpretato bene le varie fasi del match anche se potevamo essere più lucidi in alcune situazioni. - prosegue Volpe come riporta Latinaoggi - Chi è entrato dalla panchina ha dato il contributo giusto, ed è un segnale importante perché avremo bisogno di tutti”.

Volpe infine si concentra sul futuro: “La stagione è ancora lunga e ogni partita presenta nuove difficoltà. Per questo dobbiamo essere più cinici sotto porta e più attenti in altre situazioni. Da domani penseremo alla prossima gara in cui servirà lo stesso spirito visto oggi. Ai ragazzi chiedo di restare umili e concentrati perché solo così possiamo toglierci delle soddisfazioni”.