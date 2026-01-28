TMW Torres, idea Sorrentino per l'attacco. La Cavese potrebbe sostituirlo con Perlingieri

La Torres avrebbe messo nel mirino un attaccante della Cavese per rinforzarsi in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti il club sardo è pronto a fare un tentativo per Daniele Sorrentino, centravanti classe ‘97 che ha messo a segno cinque reti in 20 presenze con i Blufoncé.

Qualora la trattativa dovesse decollare e il giocatore trasferirsi il club di Cava de’ Tirreni andrebbe su Mario Perlingieri, classe 2005 del Crotone, che in questa stagione è stato poco utilizzato dai calabresi. Per lui infatti sono 14 le presenze in campionato, ma solamente 293 i minuti in campo.