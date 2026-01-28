Juve Stabia alla caccia di un attaccante: dopo Ambrosino spunta anche Stuckler

Non solo Giuseppe Ambrosino del Napoli, per il quale la concorrenza è molto alta. La Juve Stabia per potenziare il proprio attacco sta pensando anche a un altro profilo che si è messo in luce in Serie C con la maglia del Vicenza nella prima metà della stagione.

Il nome è quello di David Stuckler, classe 2004 di proprietà della Cremonese, autore di sette reti in 22 gare di campionato. Il club campano, come riporta Trivenetogoal.it, avrebbe effettuato un tentativo concreto per portarlo in Campania già in questa finestra di mercato anche se al momento il Vicenza non sembra intenzionato a privarsi del suo centravanti interrompendo il prestito siglato la scorsa estate.

Il danese fa gola in Serie B, anche il Pescara ha fatto un tentativo, andato a vuoto, nelle scorse settimane, ma al momento sembrano esserci margini per vedere Stuckler salire di categoria con il calciatore che dunque dovrà attendere ancora sei mesi per approdare in Serie B, magari proprio con la maglia del Vicenza che sta dominando il proprio girone.