Altra mazzata dal Viminale: niente trasferte fino a giugno per Napoli e Lazio

Altra decisione forte nei confronti dei tifosi organizzati di squadre di calcio di Serie A da parte del Ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha appena apposto la firma sul decreto che prevede il divieto di presenza dei tifosi di Lazio e Napoli per le partite in trasferta delle loro squadre, da qui a giugno, quando sarà concluso il campionato di Serie A e la stagione sportiva.

Arrivano una pioggia di conferme a proposito del nuovo stop alle trasferte imposto dal Governo italiano, che aveva giusto qualche settimana prima imposto lo stesso provvedimento anche per i sostenitori di Fiorentina e Roma, protagonisti di uno scontro sull'autostrada A1 all'altezza di Casalecchio di Reno. Tra queste, anche l'edizione online di Repubblica.

Anche quanto successo tra tifosi della Lazio e del Napoli ha visto scontri con coinvolgimento di infrastrutture pubbliche e strategiche, come anche in questo caso l'autostrada. L'avvenimento è accaduto domenica scorsa, 25 gennaio, questa volta all'altezza di Frosinone. L'unica eccezione è rappresentata dal Derby del 17 maggio, in cui la Lazio è ospite della Roma, ma giocherà nella sua stessa città. E ci sarà quindi la possibilità per i tifosi biancocelesti di acquistare regolarmente il biglietto e presenziare nell'apposito settore dello stadio Olimpico.