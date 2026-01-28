Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Questo pomeriggio prenderà il via della prima edizione della Women’s Champions Cup, il torneo che mette di fronte le vincitrici dei tornei continentali in quella che è l’equivalente della Coppa Intercontinentale maschile. La competizione si terrà in Inghilterra, anzi più precisamente a Londra, con le due semifinali che saranno ospitate dal Gtech Community Stadium di Brentford: le campionesse Concacaf del Gotham FC (Stati Uniti) affronteranno le campionesse CONMEBOL del Corinthians (Brasile) alle 13:30 (orario italiano), seguite dalla sfida tra l’Arsenal (Inghilterra), detentore della UEFA Women’s Champions League, e l’ASFAR (Marocco), campione in carica della CAF Women’s Champions League 2025, alle 19:00.
Domenica primo febbraio invece l’attenzione si sposterà sull’Emirates Stadium, casa dell’Arsenal, che ospiterà prima la finale per il terzo posto (ore 15:45) e poi quella per il titolo (ore 19:00). Tutte le gare saranno visibili in modalità gratuita su DAZN.
Women’s Champions Cup
Semifinali
Mercoledì 28 gennaio
Gotham-Corinthians ore 13:30
Arsenal-FAR Rabat ore 19:00
Domenica 1 febbraio
Finale terzo posto ore 15:45
Finalissima ore 19:00
