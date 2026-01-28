Union Brescia, Mercati si è operato al ginocchio: stagione finita per il centrocampista

La stagione del centrocampista dell'Union Brescia Mercati si è conclusa prima del tempo. Il giocatore, che aveva tentato una terapia conservativa restando fuori per circa un mese, si è infatti operato quest'oggi al ginocchio e dovrà restare fermo fra i tre e i quattro mesi. Una perdita importante per il tecnico Eugenio Corini che deve fare a meno fino a marzo anche di un'altra pedina di rilievo come Mattia Zennaro, out per un intervento al menisco. Questo il comunicato del club biancazzurro:

"Union Brescia comunica che il calciatore Alessandro Mercati è stato sottoposto a Bologna, nella giornata odierna, a un intervento chirurgico di bonifica e sutura meniscale per una lesione a carico del menisco esterno del ginocchio destro.

L’intervento, effettuato dal dottor Lo Presti, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni verranno valutati gli effettivi tempi di recupero.

Il Club augura ad Alessandro una pronta e completa guarigione".