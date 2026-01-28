Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Al Chelsea bastano le folate di Joao Pedro: il Napoli perde 3-2 ed è fuori dalla Champions

Al Chelsea bastano le folate di Joao Pedro: il Napoli perde 3-2 ed è fuori dalla ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:55Serie A
Pierpaolo Matrone

Ci hanno sperato, a lungo, i 55 mila del Maradona. Ma non era questa la partita giusta per sognare i playoff di Champions League. Perché il Chelsea è di un livello superiore al Napoli incerottato di questi tempi. A dire il vero, in campo neanche s'è vista tanto la differenza. Anzi, ai punti gli azzurri avrebbero certamente meritato di più. Almeno il pari. Invece a Fuorigrotta finisce 3-2 per i Blues, a cui bastano il rigore di Enzo Fernandez e le folate di Joao Pedro nella ripresa. In mezzo il gol da favola (in tutti i sensi) di Vergara e il graffio di Hojlund. Ma niente da fare: Conte viene ancora eliminato dall'Europa.

Chelsea avanti di rigore
Conte si presenta alla sfida senza ben 11 calciatori e con soli tre giocatori di movimento (più due Primavera e due portieri) in panchina. Rosenior invece ha tutti a disposizione, ma Palmer va in panchina poiché non al meglio. L'approccio del Napoli, comunque, è quello giusto: con personalità. Ma il Chelsea, con l'enorme qualità che ha, dà la sensazione di poter far male negli spazi. Invece fa male su calcio di rigore, fischiato per un fallo di mano di Juan Jesus su un calcio di punizione dal limite. Dal dischetto va Enzo Fernandez, glaciale dinanzi a Meret: il portiere intuisce, sfiora il pallone ma non evita lo 0-1. E' il 18', c'è una vita avanti e infatti il Maradona, invece di raggelarsi, prova a spingere i suoi, come aveva chiesto Conte alla vigilia.

Vergara, una prima volta pazzesca
La reazione, infatti, arriva immediata. Olivera ha subito una grande occasione, ma da buona posizione non riesce a calciare bene. Di Lorenzo si incunea in area di rigore e da due passi calcia col destro, anche se defilato: para coi piedi Sanchez. Al 33', poi, ci pensa l'ultimo 'scoperto' da Conte, il ragazzo del vivaio: Antonio Vergara. Il prodotto del settore giovanile azzurro si regala il primo gol in Champions League (e con la prima squadra del Napoli) e regala l'1-1 contro il Chelsea con una giocata pazzesca: ruleta a superare l'avversario e sinistro all'angolino che non dà scampo a Sanchez.

Il graffio di Hojlund
Il Chelsea è tutt'altro che preciso. Già prima dell'1-1, ma dopo il pari anche di più. Soprattutto in difesa c'è tanta confusione. E il Napoli continua ad approfittarne. Ancora Vergara, su sponda di McTominay, dai sedici metri spara fuori. Ma quattro minuti dopo, al 43', la rete che ribalta il risultato arriva dal mancino di Hojlund: Elmas manda Olivera sulla fascia, cross basso dell'uruguaiano, taglio e sinistro vincente del Manchester United, palo-gol per il 2-1. Nel finale c'è il tempo giusto per un colpo di testa di Joao Pedro alto. Il primo tempo si chiude col Napoli in vantaggio, tra gli applausi scroscianti del Maradona.

Joao Pedro elimina il Napoli
Nel secondo tempo il Napoli prova a mettersi in gestione, senza rinunciare però alla pressione, ma con la palla tra i piedi prova ad addormentare la partita. E pare pure riuscirci, per un quarto d'ora. Poi sale in cattedra Joao Pedro. Al 61' Palmer (subentrato all'intervallo) rifinisce al limite dell'area per il brasiliano, che con un bolide non dà scampo a Meret e infila la sfera all'incrocio dei pali. E' il 2-2, e tanto basterebbe per eliminare gli azzurri. Ma la squadra di Conte resta in partita, ha pure la chance per riportarsi su con una bella imbucata di Vergara per Spinazzola, ma quest'ultimo di un soffio non trova Hojlund in area. E all'83' arriva la rete che azzera le speranze del Napoli: ancora Joao Pedro, stavolta lanciato in profondità, è freddo davanti a Meret e con un destro a incrociare sigla il 3-2 definitivo. In un Maradona stavolta sì gelato nel finale succede poco e nulla: arriva il triplice fischio e il Napoli è fuori dalla Champions League.

Articoli correlati
Napoli, Conte: "Disastro? Piano con le parole, il nostro errore più grosso a Copenaghen"... Napoli, Conte: "Disastro? Piano con le parole, il nostro errore più grosso a Copenaghen"
Napoli, Di Lorenzo: "Dispiaciuti per il ko, ma la qualificazione non l'abbiamo persa... Napoli, Di Lorenzo: "Dispiaciuti per il ko, ma la qualificazione non l'abbiamo persa stasera"
Napoli-Chelsea 2-3, le pagelle: Conte, più di così non si può. Vergara da favola,... Napoli-Chelsea 2-3, le pagelle: Conte, più di così non si può. Vergara da favola, Joao Pedro MVP
Altre notizie Serie A
Atalanta, Palladino: "Niente drammi per la sconfitta. Obiettivo era qualificarsi,... Atalanta, Palladino: "Niente drammi per la sconfitta. Obiettivo era qualificarsi, le prime otto erano un sogno"
Fallimento totale del Napoli in Champions. Stagione quasi compromessa: ora tocca... Fallimento totale del Napoli in Champions. Stagione quasi compromessa: ora tocca a Conte
L'ennesima dimostrazione del campo: Spalletti ha ragione, alla Juventus serve un... L'ennesima dimostrazione del campo: Spalletti ha ragione, alla Juventus serve un centravanti
Napoli, Conte: "Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazione"... Napoli, Conte: "Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazione"
Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio... Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Juventus, Spalletti: "Partita molto sporca, ci è mancata qualità soprattutto in avanti"... Juventus, Spalletti: "Partita molto sporca, ci è mancata qualità soprattutto in avanti"
La consapevolezza di Chivu: 3 motivi per cui l'Inter può dire (ancora) la sua in... La consapevolezza di Chivu: 3 motivi per cui l'Inter può dire (ancora) la sua in Champions
Inter, Dimarco: "Che emozione la fascia da capitano. Come sto? Ho ritrovato la serenità"... Inter, Dimarco: "Che emozione la fascia da capitano. Come sto? Ho ritrovato la serenità"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Champions, la classifica minuto per minuto: delusione italiana, 3 italiane ai playoff e una fuori
2 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
3 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
4 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
5 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine top news n.1 Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Immagine top news n.2 L'Inter fa la voce grossa a Dortmund: Dimarco e Diouf firmano una vittoria di prestigio
Immagine top news n.3 Al Chelsea bastano le folate di Joao Pedro: il Napoli perde 3-2 ed è fuori dalla Champions
Immagine top news n.4 Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
Immagine top news n.6 Altra mazzata dal Viminale: niente trasferte fino a giugno per Napoli e Lazio
Immagine top news n.7 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fallimento totale del Napoli in Champions. Stagione quasi compromessa: ora tocca a Conte
Immagine news Serie A n.2 L'ennesima dimostrazione del campo: Spalletti ha ragione, alla Juventus serve un centravanti
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazione"
Immagine news Serie A n.4 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Partita molto sporca, ci è mancata qualità soprattutto in avanti"
Immagine news Serie A n.6 La consapevolezza di Chivu: 3 motivi per cui l'Inter può dire (ancora) la sua in Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Union SG-Atalanta 1-0, le pagelle: Sulemana, che errore! Palladino sbaglia l'11 titolare
Immagine news Serie B n.2 Spezia, fatta per Ruggero della Juve Stabia. Affare da circa un milione di euro
Immagine news Serie B n.3 Valoti: "Ho voluto fortemente lo Spezia. Questa piazza mi ha sempre trasmesso emozioni"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, lo struggente addio di Dagasso: "Realizzato un sogno. Ci rincontreremo, è una promessa"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia alla caccia di un attaccante: dopo Ambrosino spunta anche Stuckler
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni avrà il suo centravanti: arriva l'ok del Sassuolo per Skjellerup
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Mercati si è operato al ginocchio: stagione finita per il centrocampista
Immagine news Serie C n.2 Rinforzo d'esperienza per la difesa del Livorno: tesserato il centrale Camporese
Immagine news Serie C n.3 Torres, idea Sorrentino per l'attacco. La Cavese potrebbe sostituirlo con Perlingieri
Immagine news Serie C n.4 Latina in finale di Coppa Italia Serie C, Volpe: "Traguardo prestigioso. Ma serve migliorare"
Immagine news Serie C n.5 Sarà il Potenza a sfidare il Latina in Coppa Italia Serie C: Ternana ko ai calci di rigore
Immagine news Serie C n.6 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.2 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.5 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping