TMW Radio Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti

Il Como fa paura alle grandi della Serie A, in particolar modo a quelle che lottano per un posto in Champions League il prossimo anno. Chi rischia allora di rimanere fuori? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Mimmo Cugini: "Rischiano almeno due big, quindi credo che sia molto importante la partita di stasera per il Napoli. Se va fuori dalle 24, come ambiente e reazione di Conte, temo un brutto finale di stagione. le altre le vedo alla pari, vedo avanti il Milan".

Fabio Bazzani: "Rischiano tutte. Il Napoli si gioca tanto in Champions sotto l'aspetto mentale, ma passata la delusione il non avere le coppe potrebbe avere un vantaggio. Il Milan è avanti ma non è sicura di niente. La Juve è in crescita, così come il Como. Sarà una bella gara, non si deve sentire tranquillo nessuno".

Luciano Marangon: "Siamo in una fase in cui tutte hanno dei problemi, tranne l'Inter che ha una rosa forte. La matematica ovvio non c'è ma sarà difficile portargli via lo Scudetto. Vedo una bella lotta con Como e Atalanta anche, la Roma ha la sua stabilità, la Juve è un cavallo pazzo, improvvisamente una squadra su cui non si puntava una lira ecco che ha avuto Spalletti che gli ha tirato fuori carattere e qualità".

Ricky Buscaglia: "In questo momento un'esclusione eccellente può esserci. Lotta avvincente, prima di metterci il Como aspetto la sfida con l'Atalanta, sta facendo grandi numeri ma soffre le squadre che vengono a prenderle uomo su uomo. Se vinci anche contro l'Atalanta, butti fuori i bergamaschi e si iscrive alla corsa Champions. Il Napoli? Bisogna stringere i denti, l'eventuale ricaduta di un'uscita dalla Champions sarebbe quella di avere la settimana libera, dopo ovviamente aver superato il contraccolpo psicologico dell'uscita".

Simone Braglia: "Il Como può entrare, quindi il Napoli rischia e anche la Juve non è detto che rimanga fuori".