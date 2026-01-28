Live TMW Champions, la classifica minuto per minuto: delusione italiana, 3 italiane ai playoff e una fuori

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Arsenal 24 (+19)

2. Bayern 21 (+14)

3. Liverpool 18 (+12)

4. Tottenham 17 (+10)

5. Barcellona 16 (+8)

6. Chelsea 16 (+7)

7. Sporting 16 (+6)

8. Manchester City 16 (+6)

AI PLAYOFF

9. Real Madrid 15 (+9)

10. Inter 15 (+8)

11. PSG 14 (+10)

12. Newcastle 14 (+10)

13. Juventus 13 (+4)

14. Atl. Madrid 13 (+2)

15. Atalanta 13 (0)

16. Leverkusen 12 (-1)

17. Dortmund 11 (+2)

18. Olympiakos 11 (-4)

19. Club Brugge 10 (-2)

20. Galatasaray 10 (-2)

21. Monaco 10 (-6)

22. Qarabag 10 (-8)

23. Bodo/Glimt 9 (-1)

24. Benfica 9 (-2)

ELIMINATE

25. Marsiglia 9 (-3)

26. Pafos 9 (-3)

27. Royale Union SG 9 (-9)

28. PSV 8 (0)

29. Ath. Bilbao 8 (-5)

30. Napoli 8 (-6)

31. FC Copenhagen 8 (-9)

32. Ajax 6 (-13)

33. Francoforte 4 (-11)

34. Slavia Praga 3 (-14)

35. Villarreal 1 (-13)

36. Kairat Almaty 1 (-15)

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Ajax - Olympiacos 1-2

52' Gelson Martins (O), 69' rig. Dolberg (A), 79' Hezze (O)

Arsenal - Kairat 3-2

30' Gyokeres (A), 7' rig. Jorginho (K), 16' Havertz (A), 38' Martinelli (A), 90' + 3 Ricardinho (K)

Athletic - Sporting CP 2-3

3' Sancet (A), 12' Diomande (S), 28' Guruzeta (A), 63' Trincao (S), 90' + 4 Alisson Santos (S)

Atlético Madrid - Bodo/Glimt 1-2

15' Sorloth (A), 35' Sjovold (B), 59' Hogh (B)

Barcellona - Copenaghen 4-1

4' Dadason (C), 48' Lewandowski (B), 60' Yamal (B), 69' rig. Raphinha (B), 85' Rashford (B)

Bayer Leverkusen - Villarreal 3-0

12' e 35' Tillman, 57' Grimaldo

Benfica - Real Madrid 4-2

30' e 58' Mbappé (R), 36' e 54' Schjelderup (B), 45' + 5 rig. Pavlidis (B), 90' + 8 Trubin (B)

Borussia Dortmund - Inter 0-2

81' Dimarco, 90' + 4 Diouf

Brugge - Marsiglia 3-0

4' Diakhon, 11' Vermant, 79' Stankovic

Eintracht Francoforte - Tottenham 0-2

47' Kolo Muani, 77' Solanke

Liverpool - Qarabag 6-0

15' e 61' Mac Allister, 21' Wirtz, 50 ' Salah, 57' Ekitike, 90' Chiesa

Manchester City - Galatasaray 2-0

10' Haaland, 29' Cherki

Monaco - Juventus 0-0

Napoli - Chelsea 2-3

19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N), 61' e 82' Joao Pedro (C)

Pafos - Slavia Praga 4-1

17' Dragomir (P), 44' Chaloupek (S), 53' Bruno Felipe (P), 84' e 87' Anderson Silva (P)

Paris Saint-Germain - Newcastle 1-1

8' Vitinha (P), 45' + 2 Willock (N)

PSV Eindhoven - Bayern Monaco 1-2

58' Musiala (B), 78' Saibari (P), 84' Kane (B)

Union Saint-Gilloise - Atalanta 1-0

70' Khalili

Ogni posizione finale avrà un peso specifico per le successive fasi. Nel dettaglio: le prime due squadre in classifica godranno dello status di teste di serie fino alle semifinali, il che significa che giocheranno sempre la partita di ritorno in casa. La terza e la quarta classificata hanno garantito il ritorno in casa fino ai quarti di finale. Dalla quinta all'ottava classificata avranno garantito il ritorno in casa negli ottavi di finale.

Le squadre dalla 9ª alla 24ª classificata andranno ai playoff. Chi si piazza dalla 9ª alla 16ª posizione giocherà il ritorno dei playoff in casa. In sede di sorteggio i club verranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase di campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Gli accoppiamenti sono così determinati: 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª, 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª, 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª e 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª.

Ma quali sono i criteri che determinano la classifica in caso di arrivo a pari punti? Dall'Articolo 18 del regolamento della UEFA Champions League, queste sono le discriminanti in quest'ordine:

1. Differenza reti superiore

2. Maggior numero di gol segnati

3. Maggior numero di gol segnati in trasferta

4. Maggior numero di vittorie

5. Maggior numero di vittorie in trasferta

6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari

7. Differenza reti collettiva superiore degli avversari

8. Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari

9. Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

10. Coefficiente UEFA