Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A

La giornata di martedì 27 gennaio 2026, da poco andata agli archivi, è stata molto ricca di avvenimenti e di notizie nel panorama del calciomercato di Serie A, tra trasferimenti che sono stati ufficializzati e trattative che sono state di fatto già completate e per le quali mancano solamente gli annunci del caso.

Ufficiale è intanto l'arrivo di Daniel Maldini alla Lazio. Il figlio d'arte lascia l'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto condizionato da 14 milioni di euro. Nelle stesse ore, intanto, si assisteva al passaggio di consegne tra dodicesimi: il vecchio portiere di riserva Christos Mandas ha salutato la Capitale per passare al Bournemouth, al suo posto è arrivato Edoardo Motta dalla Reggiana.

Ci sono anche gli arrivi di due attaccanti che sono stati ufficializzati. Cambio di casacca da una squadra di Serie A all'altra per Milan Djuric, che lascia il Parma e passa alla Cremonese. Arriva invece dall'Uruguay al Cagliari il ventenne Agustin Albarracin, con cui i sardi sperano di proseguire la felice tradizione che vede gli isolani collegati con il piccolo paese sudamericano.

Non ancora ufficiali, ma lo saranno entro qualche ora i primi due rinforzi invernali del Parma. I ducali prelevano Hans Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina, avendo concordato una formula simile a quella stipulata con i toscani: un prestito con obbligo di riscatto condizionato, questa volta alla salvezza e da 6 milioni di euro. Stessa struttura dell'affare per Franco Carboni, che arriva dall'Inter dopo avervi fatto momentaneamente rientro dall'Empoli. Il Genoa sta per accogliere un nuovo centrocampista, il giovane brasiliano Amorim in arrivo dall'Alverca in Portogallo, per un affare da 10 milioni di euro totali. In arrivo anche un nuovo attaccante per il Pisa, lo svizzero Filip Stojilkovic che arriva dai polacchi del Cracovia. Vicino un rinforzo come centravanti anche per l'Hellas Verona, che prova a stringere per Sandro Kulenovic, ex Juventus oggi alla Dinamo Zagabria.

Non solo chi arriva in Serie A, c'è anche chi parte. E nello specifico, se ne torna in Argentina. È il caso per esempio di Franco Vazquez, che lascia la Cremonese e l'Italia per il romantico ritorno alle origini con il Belgrano. Ceduto anche Tomas Palacios: il giovane difensore saluta l'Inter e riparte dall'Estudiantes.