Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A

Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie ATUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Dimitri Conti

La giornata di martedì 27 gennaio 2026, da poco andata agli archivi, è stata molto ricca di avvenimenti e di notizie nel panorama del calciomercato di Serie A, tra trasferimenti che sono stati ufficializzati e trattative che sono state di fatto già completate e per le quali mancano solamente gli annunci del caso.

Ufficiale è intanto l'arrivo di Daniel Maldini alla Lazio. Il figlio d'arte lascia l'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto condizionato da 14 milioni di euro. Nelle stesse ore, intanto, si assisteva al passaggio di consegne tra dodicesimi: il vecchio portiere di riserva Christos Mandas ha salutato la Capitale per passare al Bournemouth, al suo posto è arrivato Edoardo Motta dalla Reggiana.

Ci sono anche gli arrivi di due attaccanti che sono stati ufficializzati. Cambio di casacca da una squadra di Serie A all'altra per Milan Djuric, che lascia il Parma e passa alla Cremonese. Arriva invece dall'Uruguay al Cagliari il ventenne Agustin Albarracin, con cui i sardi sperano di proseguire la felice tradizione che vede gli isolani collegati con il piccolo paese sudamericano.

Non ancora ufficiali, ma lo saranno entro qualche ora i primi due rinforzi invernali del Parma. I ducali prelevano Hans Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina, avendo concordato una formula simile a quella stipulata con i toscani: un prestito con obbligo di riscatto condizionato, questa volta alla salvezza e da 6 milioni di euro. Stessa struttura dell'affare per Franco Carboni, che arriva dall'Inter dopo avervi fatto momentaneamente rientro dall'Empoli. Il Genoa sta per accogliere un nuovo centrocampista, il giovane brasiliano Amorim in arrivo dall'Alverca in Portogallo, per un affare da 10 milioni di euro totali. In arrivo anche un nuovo attaccante per il Pisa, lo svizzero Filip Stojilkovic che arriva dai polacchi del Cracovia. Vicino un rinforzo come centravanti anche per l'Hellas Verona, che prova a stringere per Sandro Kulenovic, ex Juventus oggi alla Dinamo Zagabria.

Non solo chi arriva in Serie A, c'è anche chi parte. E nello specifico, se ne torna in Argentina. È il caso per esempio di Franco Vazquez, che lascia la Cremonese e l'Italia per il romantico ritorno alle origini con il Belgrano. Ceduto anche Tomas Palacios: il giovane difensore saluta l'Inter e riparte dall'Estudiantes.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
...con Rolando Maran ...con Rolando Maran
Tabellone quarti di finale Coppa Italia: il Como va a Napoli, ecco tutti gli accoppiamenti... Tabellone quarti di finale Coppa Italia: il Como va a Napoli, ecco tutti gli accoppiamenti
Altre notizie I fatti del giorno
Il Como ispanofono fa Futbol sulla Fiorentina e va ai quarti di Coppa Italia dopo... Il Como ispanofono fa Futbol sulla Fiorentina e va ai quarti di Coppa Italia dopo 40 anni
La miglior italiana in Champions può sperare: Atalanta a Bruxelles per il sogno ottavi... La miglior italiana in Champions può sperare: Atalanta a Bruxelles per il sogno ottavi
Inter nella tana del Borussia Dortmund. Barella è out e Chivu ha il dubbio Lautaro... Inter nella tana del Borussia Dortmund. Barella è out e Chivu ha il dubbio Lautaro
Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop:... Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”.... Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in... Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Insigne torna al Pescara: un colpo di mercato carico di emozioni e nostalgia Insigne torna al Pescara: un colpo di mercato carico di emozioni e nostalgia
Serie A, è terminata la 22ª giornata. L'Udinese aggancia la Lazio in classifica Serie A, è terminata la 22ª giornata. L'Udinese aggancia la Lazio in classifica
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Il Fenerbahce non si ferma, dopo Guendouzi può arrivare un altro centrocampista francese:
4 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
5 28 gennaio 2025, Neymar risolve con l'Al Hilal. E viene ufficializzato dal Santos
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.1 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.2 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.3 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
Immagine top news n.4 La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: domani appuntamento con PSG e Tottenham
Immagine top news n.5 Ecco i primi due acquisti di gennaio per il Parma: arrivati Nicolussi Caviglia e Carboni
Immagine top news n.6 Spalletti: "Conte? Se sono temi da Champions... Domani Koopmeiners e Openda titolari"
Immagine top news n.7 Daniel Maldini è della Lazio, ecco il comunicato. I dettagli dell'acquisto dall'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Immagine news Altre Notizie n.2 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, Giuseppe Commisso? Ora dalle parole ai fatti"
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Juve, che velocità Ouattara. Napoli, Essugo interessante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, innesto per il futuro: chiuso l'acquisto del maliano Beidi Gallea dal Lumezzane
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli scopre Vergara, Fontana: "All'inizio gamba poco pronta, oggi non più"
Immagine news Serie A n.4 Como, Morata: "Per me, molto più di un gol. Grazie a chi mi è stato accanto"
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, chiusa la trattativa per un giovane difensore sloveno. Arriva Macak
Immagine news Serie A n.6 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Immagine news Serie B n.6 Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Donnarumma: "Sono sceso dalla B per vincere qui. Restare? Mi piacerebbe molto"
Immagine news Serie C n.2 Latina-Renate, Gennaro Volpe carica l'ambiente: "Servirà un Francioni pieno"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, Lauriola: "Silletti al Padova. Rimarrà qui in prestito fino a giugno"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, fatta per Tomi Petrovic. Il croato arriva in prestito dalla Juve Stabia
Immagine news Serie C n.6 Torna in Italia Gudjohnsen Jr: l'islandese classe 1998 verso la firma con la Cavese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?