Il Napoli rischia il sorpasso di Inter e Roma. Ora tocca ai giallorossi: le top news delle 18

Prosegue senza sosta l'11^ giornata di Serie A e la sfida delle ore 15 del Dall'Ara ha portato in dote una novità piuttosto importante, visto che con la sconfitta per 2-0 a Bologna della capolista Napoli, esiste ora la possibilità che gli azzurri di Conte scendano dal primo gradino della classifica, che fosse questo occupato in solitaria o in coabitazione, in caso di vittoria di almeno una tra la Roma (che gioca adesso) o l'Inter (attesa stasera dalla sua partita).

Nell'altra partita delle ore 15, sia Genoa che Fiorentina, entrambe guidate dai loro nuovi allenatori (anche se, causa squalifica, De Rossi non era in panchina ma solo sugli spalti) devono rimandare l'appuntamento con la loro prima vittoria in questo campionato. E rimangono rispettivamente terzultima e ultima.

Alle ore 18:00 scende in campo la Roma, che ha la possibilità di riportarsi in cima alla classifica, aspettando poi a quel punto l'Inter questa sera, impegnata contro i cugini cittadini della Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali della partita delle 18 tra Roma e Udinese:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bayo, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic.