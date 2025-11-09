Milan, Gabbia: "Al derby teniamo tantissimo, ma è una partita da tre punti come le altre"

Il difensore del Milan Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per analizzare la gara pareggiata col Parma, che ha rimontato la partita nella ripresa: "Non credo che sia stato per il fatto che abbiamo cambiato qualcosina. Penso che dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti, uniti, una squadra solida anche quando gli avversari spingevano di più sull'acceleratore. Sfortunatamente non siamo riusciti a farlo e questo deve essere da insegnamento per noi, un margine di miglioramento..."

E uno stimolo in più per arrivare al derby:

"No uno stimolo in più per fare un anno positivo. Il derby è una partita che porta i tre punti, poi ovviamente ci teniamo tantissimo a vincere, ma dobbiamo avere la capacità di migliorare queste cose per fare un anno positivo e non solo una partita".