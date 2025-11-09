Dalla Francia: Thiago Motta inseguito dall'Ajax e due Federazioni, ma lui sogna l'Atalanta

Da allenatore corteggiato in tutta Europa ai tempi d'oro del Bologna, Thiago Motta è passato ad essere uno dei più grandi flop della Juventus in panchina, esonerato lo scorso 23 marzo, ancor prima del termine del campionato. Il tecnico italo-brasiliano di 43 anni, al momento, è senza squadra ma il suo nome è finito per essere accostato a diversi club. Dal Monaco (prima che arrivasse Pocognoli) alla Real Sociead, passando per il Lega Varsavia.

Ma stando a quanto riportato dal media francese Foot Mercato, Thiago Motta sarebbe stato proposto al Wolverhampton in Premier League e all’Ajax: con il club olandese sarebbe avvenuto un primo approccio informale, visto che è in cerca di un erede di John Heitinga. Ma nelle ultime ore, in seguito al rumoroso ko dell'Atalanta col Sassuolo formato casalingo, TM vorrebbe tornare a sedere su una panchina della Serie A e avrebbe messo nel mirino proprio la Dea come destinazione ideale.

In attesa di capire cosa succederà con Ivan Juric, Motta avrebbe raffreddato la pista Fiorentina, dove è approdato invece Paolo Vanoli. Ma negli ultimi mesi si sono avvicinate anche delle Federazioni nazionali all'italo brasiliano, tra cui Serbia e Grecia, per proporgli il ruolo di commissario tecnico. La preferenza di Motta, tuttavia, andrebbe invece ad un progetto interno ad un club. E l'Atalanta, che però al momento sembra intenzionata a prendere altre strade, è la sua prima preferenza, stando a quanto raccontato in Francia.