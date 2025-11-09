Atalanta, Juric in bilico. Kean out anche in Nazionale: le top news delle 22

In casa Atalanta sono ore di riflessione sul futuro di Ivan Juric: il ko per 3-0 in casa con il Sassuolo potrebbe essere stata l’ultima del tecnico croato alla guida della Dea. Per la successione, Raffaele Palladino è il grande favorito: da non escludere Roberto Mancini, più complicato Thiago Motta.

Sorride un ex Atalanta come Gian Piero Gasperini: la sua Roma vola al primo posto in solitaria in classifica, in attesa dell’Inter impegnata in questi minuti a San Siro con la Lazio. “Giusto che la gente sogni lo scudetto, arriviamo a questa sosta primi in classifica - ha detto il tecnico romanista -: è un motivo di orgoglio per noi e di soddisfazione per la gente. Le percentuali le vedremo più avanti". Da valutare le condizioni di Artem Dovbyk, che ha rimediato un problema muscolare.

Da valutare, anche, come Antonio Conte reagirà alla sconfitta del suo Napoli in casa del Bologna: “Non voglio accompagnare i morti”, ha dichiarato il tecnico salentino nel post partita. Imminente un confronto con il club: si parlerà soprattutto di mercato, non della posizione dell’allenatore campione d’Italia in carica che non pare assolutamente in discussione.

Moise Kean non parteciperà alle gare della Nazionale con Moldavia e Norvegia, ultime di qualificazione ai Mondiali 2026. L’attaccante della Fiorentina, già costretto a saltare la prima con Vanoli contro il Genoa, non raggiungerà nemmeno il raduno di Coverciano. Al suo posto, il ct Gattuso ha convocato Cambiaghi del Bologna. Fanno scalpore le immagini di un tifoso della Juventus che, durante il derby, ha mimato lo schianto aereo su Superga: il club bianconero attiverà la procedura del non gradimento, quasi scontato anche il Daspo nei confronti del “tifoso”.