FIFA, incontro a Rabat con 30 sindacati dei calciatori: le iniziative concordate

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino, il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström e altri dirigenti della FIFA hanno avuto proficui colloqui, recita il comunicato stampa diramato pochi minuti fa da Zurigo, con i 30 sindacati dei calciatori incontrati a Rabat, in Marocco, il giorno della finale della Coppa del Mondo femminile Under 17 . All'incontro hanno partecipato anche i membri del Players' Voice Panel , tra cui il capitano onorario George Weah e diverse leggende e campioni del mondo del calcio maschile e femminile.

"Alla FIFA, continuiamo a impegnarci per migliorare ulteriormente il benessere dei giocatori e le condizioni di lavoro in tutto il mondo, implementando misure concrete e significative al fine di migliorare il calcio per il futuro", ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino, commentando le iniziative concordate in questi incontri, ai quali non ha però partecipato FIFPro, il più importante sindacato mondiale di calciatori, ai quali per esempio è affilata anche l’assocalciatori italiana.

Le iniziative.

Riposo e recupero dei giocatori. In seguito alla riunione di inizio tenutasi con i sindacati a luglio, sono stati nuovamente sostenuti i seguenti principi:

almeno 72 ore di riposo tra le partite;

periodo di riposo/vacanza di almeno 21 giorni tra le stagioni;

un giorno di riposo a settimana;

misure per tenere conto dei viaggi intercontinentali a lungo raggio e delle condizioni climatiche.

Fondo FIFA per i giocatori professionisti: la FIFA istituirà e gestirà un fondo per i giocatori professionisti, stanziando un investimento di 20 milioni di dollari per il periodo 2026-2029. L'obiettivo del fondo è fornire sostegno finanziario ai giocatori che non sono in grado di recuperare gli stipendi arretrati a causa delle difficoltà finanziarie dei loro club. La normativa pertinente sarà definita dalla FIFA a tempo debito, in consultazione con i sindacati dei giocatori.

Rappresentanza dei sindacati dei giocatori negli organi della FIFA: i rappresentanti dei sindacati dei giocatori saranno inclusi in diversi comitati della FIFA per garantire che la voce dei giocatori venga ascoltata nei processi consultivi al massimo livello.

Supporto allo sviluppo dei sindacati dei giocatori: la FIFA istituirà un meccanismo di supporto dedicato ai sindacati dei giocatori, soggetto a rigorosi criteri di buona governance. Tale supporto sarà finalizzato allo sviluppo delle attività dei sindacati dei giocatori all'interno delle rispettive giurisdizioni nazionali. Particolare attenzione sarà rivolta ai programmi volti alla formazione e all'istruzione di giovani e giocatori professionisti, nonché allo sviluppo e alla crescita del calcio femminile.

Questioni legali: verrà istituito un gruppo di lavoro che coinvolgerà la FIFA e i sindacati dei giocatori per promuovere le questioni legali attraverso riunioni periodiche e un dialogo continuo. Il gruppo di lavoro si occuperà di argomenti quali il Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori, le camere nazionali di risoluzione delle controversie e gli standard minimi per i contratti dei giocatori. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori incontri tra la FIFA e i sindacati dei giocatori.