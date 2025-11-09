Che azione dell'Inter, i nerazzurri firmano il raddoppio contro la Lazio grazie a Bonny
TUTTO mercato WEB
L'Inter raddoppia contro la Lazio grazie a un'azione meravigliosa al 62'. Barella apre sulla sinistra per Lautaro, servizio in area per Dimarco che mette in mezzo per Bonny. L'ex Parma sbuca alle spalle di Romagnoli e insacca a due passi dalla porta il 2-0. San Siro adesso è una bolgia nerazzurra.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Livorno in crisi, terzo ko di fila. Esciua annuncia rivoluzione: "Credito verso Formisano è esaurito"
Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Pronostici
Calcio femminile