Roma, c'è tempo per un altro colpo in attacco? Chieste informazioni all'Atalanta per Sulemana

"Se c'è ancora qualche acquisto possibile da qui a fine mercato? Non so, il mercato di gennaio è sempre imprevedibile, figuriamoci gli ultimi giorni. Arrivati a questo punto, prima si chiude e meglio è". La Roma stasera scende in campo ad Atene contro il Panathinaikos nell'ultimo turno del girone di Europa League, ma alla vigilia per Gian Piero Gasperini c'è stato spazio anche per rispondere a questa domanda sugli ultimi giorni di calciomercato.

Così, in attesa del gong finale previsto per lunedì prossimo alle 20, aggiornamenti arrivano direttamente da Sky Sport. I giallorossi, infatti, hanno chiesto informazioni all'Atalanta per Kamaldeen Sulemana, poco utilizzato fino a questo momento nella formazione nerazzurra (21 presenze stagionali in tutte le competizioni).

Attenzione, dunque, alla possibile uscita dell'attaccante ghanese, come confermato anche dall'ad Luca Percassi prima della gara di ieri sera in Champions League: "Essendo una rosa lunga, qualche giocatore purtroppo, anche se magari immeritatamente, ha avuto meno spazio. Dopo questa partita parleremo nuovamente con il direttore D'Amico e il mister, faremo delle valutazioni e se è il caso, di fronte a delle offerte interessanti, valuteremo ma con grande calma".