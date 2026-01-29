Sulemana in uscita dall'Atalanta? Oltre alla Roma, si fa vivo anche il Napoli

"Essendo una rosa lunga, qualche giocatore purtroppo, anche se magari immeritatamente, ha avuto meno spazio. Dopo questa partita parleremo nuovamente con il direttore D'Amico e il mister, faremo delle valutazioni e se è il caso, di fronte a delle offerte interessanti, valuteremo ma con grande calma". Archiviato il girone di Champions League - a in attesa dei sorteggi play off di domani - a dare un'indicazione su quello che potrà succedere in questi ultimissimi giorni di calciomercato per l'Atalanta ci ha pensato direttamente l'ad, Luca Percassi.

Fari puntati sulle possibili uscite, dunque, con il nome di Kamaldeen Sulemana in prima linea. Non solo la Roma sul calciatore ghanese, classe 2002, bensì c'è anche il Napoli, secondo Sky Sport.

Entrambe le squadre hanno chiesto informazioni all'Atalanta, per un giocatore che andrebbe a ricoprire zone sensibili (e scoperte) sia della squadra di Conte che di Gasperini. In pratica, si cerca di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l'attaccante