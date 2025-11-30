Ranieri: "Il confronto coi tifosi era necessario perché le parole di Dzeko erano state fraintese"

Il difensore viola Luca Ranieri ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo dell'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Il confronto con i tifosi era necessario perché le parole di Dzeko erano state fraintese. Edin è un leader e come ha detto è giusto che i tifosi siano delusi. Ora andiamo a concquistare le vittorie tutti uniti. Dopo stasera noi spingeremo i tifosi e loro noi. Come se ne esce? Il dispiacere è immenso, oggi abbiamo fatto una grande partita con tante occasioni e il gol subito nel primo tempo è fortunoso. Se ne esce compattandosi e lavorando sempre di più".

Sulla paura di retrocedere: "La paura di retrocedere ci deve essere, siamo ultimi, chi non ne ha non ha capito la situazione. Ci deve essere però anche la voglia di risalire. Ora servono gli uomini e ne abbiamo tanti. Se siamo in questa posizione vuol dire che dobbiamo migliorare in tutto".