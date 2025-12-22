Vincenzo Italiano, gioie e dolori: 5 finali in 2 anni e mezzo ma una sola coppa alzata
Cinque finali giocate in due anni e mezzo, un grande traguardo per Vincenzo Italiano che però ha un bilancio fin qui negativo. Una sola vittoria, la storica Coppa Italia che mancava al Bologna da 51 anni. Questo il dettaglio:
24 maggio 2023, Fiorentina - Inter 1-2 (Coppa Italia)
7 giugno 2023, Fiorentina - West Ham 1-2 (Conference League)
29 maggio 2024, Olympiacos - Fiorentina 1-0 dts (Conference League)
14 maggio 2025, Milan - Bologna 0-1 (Coppa Italia)
22 dicembre 2025, Napoli - Bologna 2-0 (Supercoppa Italiana)
