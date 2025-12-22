David Neres show in Supercoppa: capocannoniere e MVP della finale
TUTTO mercato WEB
David Neres ha vinto il premio "Player of the Match" di Napoli-Bologna, oltre ad aver vinto la classifica marcatori del torneo con 3 reti in due partite.
Voto 8 per Tuttomercatoweb: "È l'uomo del torneo. Tecnica, velocità, intuizione. E grande efficacia. Danza tra le linee, manda in porta con facilità i compagni di squadra, poi si costruisce da solo l'1-0 con una magia. Il raddoppio invece è scaltrezza nel leggere le debolezze avversarie e alta qualità nel finalizzare con lo scavetto".
Doppietta e protagonista assoluto della Finale!
David Neres è l'@easportsfcit Player Of The Match di #NapoliBologna! 🏆 pic.twitter.com/jrGfhhDLTF
— Lega Serie A (@SerieA) December 22, 2025
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile