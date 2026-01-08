Il Nottingham Forest guarda in Italia per rinforzare l'attacco: occhi su Ferguson e Lucca

La Roma non è stata convinta del tutto dalle prestazioni di Evan Ferguson e un suo addio nel mese di gennaio non è da escludere. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Nottingham Forest si è interessato all'attaccante, inserendolo tra gli obiettivi per il mercato di riparazione. La sessione di trasferimenti invernale è appena iniziata, ma i giallorossi sono attivissimi e potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo.

In entrata infatti sembra essere fatta per Giacomo Raspadori e Massara spinge pure per Joshua Zirkzee. Tra gli obiettivi della società che milita in Premier League ci sono pure Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton e Lorenzo Lucca del Napoli, che non sta trovando lo spazio sperato a inizio stagione con Antonio Conte e ha bisogno di giocare per non perdere il Mondiale.