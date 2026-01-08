Il Napoli pensa a Ferguson in caso di partenza di Lucca. A Conte piace pure Dovbyk

La Roma e il Napoli sono entrambi alla ricerca di un attaccante, con i giallorossi che in queste ore stanno accelerando per assicurarsi Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid, dopodiché cercheranno di chiudere anche per Joshua Zirkzee del Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte guarda nella Capitale per rinforzare il suo reparto offensivo.

Nel mirino non c'è solo Artem Dovbyk, ma anche Evan Ferguson, che ha le caratteristiche che farebbero al caso degli azzurri nel caso in cui riuscissero a liberarsi di Lorenzo Lucca. L'irlandese in ogni caso dovrebbe prima fare formalmente rientro al Brighton, società che lo ha prestato alla Roma la scorsa estate. Nelle prossime settimane si capirà di più sulla fattibilità dell'affare, che può comunque essere una pista percorribile.