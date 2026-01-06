Roma, Ferguson ancora in gol: "Più giochi, più segni e più aumenta la fiducia"

Evan Ferguson, a segno nella vittoria della Roma sul Lecce, commenta a Sky Sport la partita: “Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita dopo il ko con l’Atalanta, lo abbiamo fatto soprattutto a video. Ma ha funzionato: abbiamo rispettato le consegne, sapevamo di dover vincere e l’abbiamo fatto, ne siamo contenti”.

Senti crescere la fiducia?

“Dipende da come giochi e se segni: se un attaccante lo fa, ha sempre fiducia”.