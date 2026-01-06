Roma, Ferguson ancora in gol: "Più giochi, più segni e più aumenta la fiducia"
TUTTO mercato WEB
Evan Ferguson, a segno nella vittoria della Roma sul Lecce, commenta a Sky Sport la partita: “Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita dopo il ko con l’Atalanta, lo abbiamo fatto soprattutto a video. Ma ha funzionato: abbiamo rispettato le consegne, sapevamo di dover vincere e l’abbiamo fatto, ne siamo contenti”.
Senti crescere la fiducia?
“Dipende da come giochi e se segni: se un attaccante lo fa, ha sempre fiducia”.
Altre notizie Serie A
Juventus, Spalletti: "Decido sempre chi batte i rigori. David ne ha segnati 22 su 26 in carriera..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Juventus, Spalletti: "Decido sempre chi batte i rigori. David ne ha segnati 22 su 26 in carriera..."
Serie B
Serie C
Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus Francavilla
Pronostici
Calcio femminile