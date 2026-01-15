TMW Il Nottingham Forest insiste per Frattesi, l'Inter chiede di inserire nell'operazione Ndoye

Davide Frattesi non ha un futuro garantito nell'Inter e il centrocampista nerazzurro è infatti al centro di molte voci di mercato in questa sessione di gennaio. Una delle piste plausibili per il centrocampista classe '99 porta alla Premier League e in particolare al Nottingham Forest, che sta insistendo. E che avrebbe in rosa un calciatore sul quale l'Inter ha messo gli occhi già da tempo, da prima che si trasferisse in Inghilterra.

Si tratta di Dan Ndoye, protagonista assoluto del Bologna dello scorso anno che ha conquistato la Coppa Italia anche grazie al suo gol decisivo per battere il Milan nella finale dell'Olimpico. Pagato 42 milioni di euro dal Nottingham Forest in estate, il nazionale svizzero è un elemento presente in pianta stabile nell'undici degli inglesi, anche se è stato poco ispirato sotto porta, avendo segnato 2 gol in 22 apparizioni totali tra Premier League, FA Cup, Coppa di Lega inglese e Champions League.

Visto l'interesse del Nottingham Forest su Frattesi, potrebbe riaccendersi la pista di mercato Ndoye per l'Inter. I nerazzurri hanno infatti chiesto alla società di Premier League di inserire nell'operazione l'esterno svizzero. Un primo contatto è andato a vuoto, ma il fronte rimane aperto. Su Ndoye l'estate scorsa, quella in cui è poi approdato in Premier League, c'era in forte pressing anche il Napoli, che poi però si è visto beffato dagli inglesi dopo un lungo inseguimento.