Inter, retroscena in Premier: fallito lo scambio Ndoye-Frattesi con il Nottingham Forest

Il futuro di Davide Frattesi non sarà a tinte nerazzurre. Ogni occasione è buona per levare le tende dall'Inter, mentre il club meneghino è alle prese con dialoghi e abboccamenti da parte di vari club europei sulle tracce del centrocampista italiano di 26 anni. Il tema però è apertissimo, considerando che l'ex Sassuolo questa stagione ha ricavato poco meno di 600 minuti complessivi tra tutte le competizioni sotto la gestione Cristian Chivu. Ancora meno di quanto invece trovato con Simone Inzaghi, ex allenatore nerazzurro oggi all'Al Hilal.

In pratica il classe '99 è dichiarato partente, ma al giusto prezzo, tenendo in conto dell'investimento da oltre 30 milioni compiuto dalla dirigenza di viale della Liberazione nell'estate del 2024 per strapparlo dalle mani del Milan. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Nottingham Forest si sarebbe proposto per l'ingaggio di Frattesi.

Nei giorni scorsi ha allacciato i discorsi con l’Inter, che dal canto suo ha ribadito un messaggio: per 35 milioni può partire, altrimenti non se ne parla. Aprendo, tuttavia, alla formula del prestito con obbligo di riscatto per l'eventuale trattativa. Ma il quotidiano romano riporta il retroscena di mercato più succoso: i nerazzurri infatti hanno tentato di inserire Dan Ndoye nell'affare. Uno scambio, per la precisione. Per l'esterno offensivo svizzero, ex Bologna, approdato sei mesi fa in Premier League. La risposta? Negativa. E i contatti per Frattesi sono esauriti.