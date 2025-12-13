Gaetano ammette: "Mi sono arrabbiato con Garcia a Napoli, avrei potuto dare di più"

"Il mister è un grande, maniacale sul campo e aperto al dialogo. Dentro e fuori dal terreno". Parla così di Fabio Pisacane chi come Gianluca Gaetano sta vivendo la sua seconda stagione al Cagliari, dopo aver lasciato una volta per tutte il Napoli.

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il trequartista di 25 anni ha raccontato l'onore avuto di essere allenato da tecnici di spicco tra cui Spalletti, Ranieri, Ancelotti, Conte: "Mi sento fortunato per questo, ho imparato e sono cresciuto anche come uomo con loro. Mi è rimasto impresso il lavoro quotidiano di Spalletti: formidabile. Vorrei aggiungere Pecchia che mi ha allenato a Cremona: mi ha dato la mentalità vincente".

Con la maglia rossoblù non è mai mancato, tra 15 presenze stagionali su 17 gare ufficiali. Anche se non ancora in campo per l'intera durata della partita: "Non mi soffermo sulla quantità del tempo trascorso in campo ma sulla qualità. Il percorso della vita di ciascuno di noi ti fa maturare: conta essere utili", spiega Gaetano. Eppure, rimanendo sull'argomento, è entrato a fondo e ammesso un piccolo risentimento: "Se mi sono mai arrabbiato per questo? (Sorride, ndr) Forse con Garcia a Napoli perché era un periodo in cui non andavamo bene e sentivo che avrei potuto dare di più per il gruppo".

Un ricordo vivido per chi, come il ragazzo di Cimitile, ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Napoli da quando aveva 13 anni, prima di mettere piede in prima squadra. Ma la scintilla con l'ex tecnico degli azzurri - oggi CT del Belgio - evidentemente non è scattata.